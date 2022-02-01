Белорусские биатлонистки поделились ощущениями от погоды в Пекине

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонистки Елена Кручинкина и Динара Алимбекова поделились ощущениями от морозной погоды в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на соцсети спортсменок.

"Сибирские морозы в Китае! Ухх... Давно щечки-то не отмерзали. Настолько тут холодно", - сообщила Елена Кручинкина в Instagram, продемонстрировав низкую температуру воздуха на примере горячей воды из термокружки.

"Я немножко в шоке от местной погоды. Всем теплый привет из морозного Чжанцзякоу", - гласит пост Динары Алимбековой.

Зимние Олимпийские игры 2022 года стартуют 4 февраля. Первый комплект наград в биатлоне будет разыгран уже в субботу в смешанной эстафете.-0-