Белорусские биатлонисты опробовали трассу в Пекине

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты опробовали лыжную трассу в олимпийском Пекине, сообщил БЕЛТА шеф белорусской миссии Александр Гагиев.
Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Руслан Елетнов, Никита Лобастов и Максим Воробей провели тренировку на незнакомой трассе. Вторую тренировку спортсмены, возможно, проведут в тренажерном зале, все зависит от доступа на лыжную трассу. Команде уже определили раздевалки, которые спортсмены будут обживать. Соседи белорусских биатлонистов - норвежцы и финны.
Александр Гагиев также сообщил, что, к сожалению, медицинский груз белорусской делегации задержался в пути: "Сегодня долго выясняли, в чем проблема, и вроде завтра утром медгруз, а также специальное оборудования для биатлонистов должно прибыть к нам".
Женская составляющая сборной Беларуси по биатлону - олимпийские чемпионки Пхенчхана-2018 в эстафете Динара Алимбекова и Ирина Лещенко, а также Анна Сола, Елена Кручинкина и Алина Пильчук - должны сегодня вылететь в Пекин из Милана.
В биатлонной программе пекинской Олимпиады 11 стартов:
5 февраля - смешанная эстафета.
7 февраля - женская индивидуальная гонка.
8 февраля - мужская индивидуальная гонка.
11 февраля - женский спринт.
12 февраля - мужской спринт.
13 февраля - мужская гонка преследования; женская гонка преследования.
15 февраля - мужская эстафета.
16 февраля - женская эстафета.
18 февраля - мужской масс-старт.
19 февраля - женский масс-старт.-0-