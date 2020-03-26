Белорусские боксеры на карантине не испытывают проблем со здоровьем

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры, вернувшиеся с квалификационного олимпийского турнира в Лондоне и находящиеся теперь на карантине, не испытывают проблем со здоровьем. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал исполнительный директор Белорусской федерации бокса Денис Сабалевский.

Сегодня стало известно, что у двух турецких боксеров и одного тренера, которые также были на турнире в Лондоне, тесты на коронавирус дали положительные результаты. "Нас тестировали дважды, результаты были отрицательными. Сейчас тренируемся, стараемся по возможности работать, - сказал Денис Сабалевский. - Перенос Олимпийских игр для нас - шок, но постараемся ситуацию использовать с максимальной пользой. Значит, в лучшей форме сможем подойти ко всем отборочным состязаниям и Играм".

По словам исполнительного директора, после карантина боксеры будут планировать подготовку в Беларуси, так как границы других стран закрыты и нет возможности выехать на турниры или сборы за рубеж. К тренировочному процессу привлекут юниоров и молодежь, чтобы не давать юным спортсменам застаиваться.

Как сообщалось, МОК принял решение провести олимпийскую евроквалификацию без зрителей, а 16 марта турнир по боксу был остановлен. Планируется, что он продолжится в мае. Кроме того, отложены американский и итоговый отборочные турниры боксеров. Денис Сабалевский отметил, что никакой информации о точных датах продолжения олимпийских квалификаций пока не поступало.

На квалификационном турнире в британской столице успешно стартовали белорусские боксеры Галина Бруевич (весовая категория 57 кг), Михаил Долголевец (81 кг), Александр Радионов (69 кг), Виталий Бондаренко (75 кг) и Юлия Апанасович (51 кг). Из борьбы выбыли Алла Стародуб (60 кг) и Антон Черномаз (57 кг). Всего в составе сборной Беларуси были 10 боксеров, соревнования должны были завершиться 24 марта. Итоговый квалификационный турнир намечался на 13-24 мая в Париже.

Организаторы турнира олимпийской квалификации по боксу в Лондоне пообещали, что все результаты и жеребьевка при переносе состязаний на более поздние сроки сохранятся.-0-