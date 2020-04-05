Белорусские боксеры продолжат подготовку к Играм в "Стайках" - Сабалевский

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры продолжат подготовку к Олимпийским играм в Токио в "Стайках". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил исполнительный директор Белорусской федерации бокса Денис Сабалевский.

"Вчера пришли результаты последних тестов на коронавирус. Все отрицательные, никто из спортсменов не болеет, самочувствие хорошее, настроение тоже. Сегодня нас уже отпустили из ограничительной зоны, - сказал Денис Сабалевский. - Мы сразу уехали в "Стайки", нашу основную тренировочную базу. Сейчас в условиях ограничения в спортивных залах нам нужно максимально сохранить свою форму".

По словам исполнительного директора, к тренировочному процессу привлекут также юниоров и молодежь.

Как сообщалось, МОК принял решение провести олимпийскую евроквалификацию без зрителей, а 16 марта турнир по боксу был остановлен. Планируется, что он продолжится в мае. Кроме того, отложены американский и итоговый отборочные турниры боксеров. Денис Сабалевский отметил, что никакой информации о точных датах продолжения олимпийских квалификаций пока не поступало.

На квалификационном турнире в британской столице успешно стартовали белорусские боксеры Галина Бруевич (весовая категория 57 кг), Михаил Долголевец (81 кг), Александр Радионов (69 кг), Виталий Бондаренко (75 кг) и Юлия Апанасович (51 кг). Из борьбы выбыли Алла Стародуб (60 кг) и Антон Черномаз (57 кг). Всего в составе сборной Беларуси были 10 боксеров, соревнования должны были завершиться 24 марта. Итоговый квалификационный турнир намечался на 13-24 мая в Париже.

Организаторы турнира олимпийской квалификации по боксу в Лондоне пообещали, что все результаты и жеребьевка при переносе состязаний на более поздние сроки сохранятся.-0-