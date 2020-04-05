ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 5 апреля 2020
Минск Переменная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:13 "Энергетик-БГУ" вышел в лидеры футбольного чемпионата Беларуси Спорт
15:48 Белорусские боксеры продолжат подготовку к Играм в "Стайках" - Сабалевский Спорт
15:46 Самолет "Белавиа" отправился в Индию за группой белорусов Общество
15:33 Международные эксперты обсудят онлайн адаптацию бизнеса и стартапов к новым реалиям Общество
15:23 ФОТОФАКТ: Католики празднуют Вербное воскресенье в Красном костеле в Минске Регионы
15:02 БНТУ проведет с 13 по 24 апреля дни открытых дверей в онлайн-режиме Общество
15:02 В Иране выздоровели пациенты с коронавирусом в возрасте 100 и 106 лет В мире
14:34 Лучшие песни Олега Молчана прозвучат в исполнении его друзей на "Беларусь 3" Культура
14:12 Премия "Продукт года" объявит победителей 29 апреля Общество
13:45 Умер известный тренер по дзюдо Вячеслав Сенкевич Спорт
13:43 Вячеслав Хоронеко установил рекорд в жиме гири Спорт
13:39 Поезда из Калининграда до Москвы и Санкт-Петербурга отменяются Общество
13:30 В Беларуси в стационарах находятся 502 человека с коронавирусом Общество
13:24 Набсовет Банка развития утвержден в новом составе Экономика
13:15 БРСМ и БРПО дают старт второму сезону онлайн-проекта "Клевые каникулы" Общество
13:11 Минчане в 2019 году собрали больше всего вторресурсов Регионы
12:51 В Иране некоторые виды бизнеса возобновят работу с 11 апреля В мире
12:35 Поезда Минск-Москва и Брест-Санкт-Петербург отменяются с 5 апреля Общество
12:25 Гомельский БЧ выиграл регулярный чемпионат Беларуси по мини-футболу Спорт
12:23 "Белпочта" приостанавливает оказание услуги по примерке и выкупу товара при выдаче посылок Общество
12:01 БГК имени Мешкова разгромил гандболистов "Гомеля" в чемпионате Беларуси Спорт
11:57 Транзитным перевозчикам выделили шесть дополнительных стоянок для отдыха, питания и заправки Общество
11:34 До +17°С ожидается в Беларуси 6 апреля Общество
11:34 В Кировском районе реконструируют мемориальный комплекс памяти сожженных во время войны деревень Регионы
11:07 Почти 13 тыс. субъектов хозяйствования зарегистрировано за январь-март в Беларуси Экономика
10:46 Министры проведут в апреле выездные приемы граждан Общество
10:40 Живопись и графику юных художников разных стран представят в Минске Культура
10:29 Утвержден порядок взаимодействия органов госуправления по обеспечению соблюдения самоизоляции Общество
10:09 Три человека погибли за сутки при пожарах в Могилевской области Происшествия
10:02 Более 90 пожаров произошло за сутки в экосистемах Беларуси Происшествия
Все новости
Все новости
Спорт
05 апреля 2020, 15:48

Белорусские боксеры продолжат подготовку к Играм в "Стайках" - Сабалевский

Денис Сабалевский (второй справа). Фото Белорусской федерации бокса
Денис Сабалевский (второй справа). Фото Белорусской федерации бокса
Новости темы "Олимпиада в Токио"
Квалификационные турниры к токийской Олимпиаде завершатся в июне 2021 года
Программы олимпийской солидарности продлены до 2021 года

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры продолжат подготовку к Олимпийским играм в Токио в "Стайках". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил исполнительный директор Белорусской федерации бокса Денис Сабалевский.

"Вчера пришли результаты последних тестов на коронавирус. Все отрицательные, никто из спортсменов не болеет, самочувствие хорошее, настроение тоже. Сегодня нас уже отпустили из ограничительной зоны, - сказал Денис Сабалевский. - Мы сразу уехали в "Стайки", нашу основную тренировочную базу. Сейчас в условиях ограничения в спортивных залах нам нужно максимально сохранить свою форму".

По словам исполнительного директора, к тренировочному процессу привлекут также юниоров и молодежь.

Как сообщалось, МОК принял решение провести олимпийскую евроквалификацию без зрителей, а 16 марта турнир по боксу был остановлен. Планируется, что он продолжится в мае. Кроме того, отложены американский и итоговый отборочные турниры боксеров. Денис Сабалевский отметил, что никакой информации о точных датах продолжения олимпийских квалификаций пока не поступало.

На квалификационном турнире в британской столице успешно стартовали белорусские боксеры Галина Бруевич (весовая категория 57 кг), Михаил Долголевец (81 кг), Александр Радионов (69 кг), Виталий Бондаренко (75 кг) и Юлия Апанасович (51 кг). Из борьбы выбыли Алла Стародуб (60 кг) и Антон Черномаз (57 кг). Всего в составе сборной Беларуси были 10 боксеров, соревнования должны были завершиться 24 марта. Итоговый квалификационный турнир намечался на 13-24 мая в Париже.

Организаторы турнира олимпийской квалификации по боксу в Лондоне пообещали, что все результаты и жеребьевка при переносе состязаний на более поздние сроки сохранятся.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
бокс
Новости рубрики Спорт
"Энергетик-БГУ" вышел в лидеры футбольного чемпионата Беларуси
Вячеслав Сенкевич Умер известный тренер по дзюдо Вячеслав Сенкевич
Вячеслав Хоронеко. Фото из архива Вячеслав Хоронеко установил рекорд в жиме гири
Фото СпортНавины Гомельский БЧ выиграл регулярный чемпионат Беларуси по мини-футболу
Фото из архива БГК имени Мешкова разгромил гандболистов "Гомеля" в чемпионате Беларуси
Брестское "Динамо" проиграло футболистам "Славии" в чемпионате Беларуси
Главное
Фото из архива Принято решение о продлении в Беларуси на неделю весенних школьных каникул
ФПБ приняла решение о страховании и материальной поддержке медиков
В Беларуси в стационарах находятся 502 человека с коронавирусом
Поликлиники ориентированы на помощь пожилым и пациентам с хроническими заболеваниями на дому
Топ-новости
Самолет "Белавиа" отправился в Индию за группой белорусов
Утвержден порядок взаимодействия органов госуправления по обеспечению соблюдения самоизоляции
Католики празднуют Вход Господень в Иерусалим
Министры проведут в апреле выездные приемы граждан
Беларусь ожидает от России поставки 30 тыс. оплаченных тест-систем для выявления коронавируса
Транзитным перевозчикам выделили шесть дополнительных стоянок для отдыха, питания и заправки
ФОТОФАКТ: Католики празднуют Вербное воскресенье в Красном костеле в Минске
Поезда Минск-Москва и Брест-Санкт-Петербург отменяются с 5 апреля
Петришенко о борьбе с коронавирусом в Беларуси: ситуация абсолютно контролируемая и управляемая
Международные эксперты обсудят онлайн адаптацию бизнеса и стартапов к новым реалиям
Вячеслав Хоронеко установил рекорд в жиме гири
Сообщения о значительном росте цен на лимоны, имбирь и чеснок поступили на телефонную линию МАРТ
"Белпочта" приостанавливает оказание услуги по примерке и выкупу товара при выдаче посылок
Интервал в две минуты и тщательная уборка: Минский метрополитен о мерах защиты на предприятии
Гомельский БЧ выиграл регулярный чемпионат Беларуси по мини-футболу
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.