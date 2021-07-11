Белорусские боксеры выиграли три бронзы на ЧЕ среди юниоров в Тбилиси

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11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры выиграли три бронзы на чемпионате Европы среди юниоров в Тбилиси (Грузия), сообщает корреспондент БЕЛТА. В весовой категории 50 кг среди парней отличился Витас Гарцуев, победивший на пути к награде Кевина Козака из Венгрии (5:0), грузина Левана Демирови (5:0), армянина Вегме Мартиросяна (3:2). В полуфинале белорусский спортсмен был вынужден признать превосходство украинского атлета Доминика Гектора (1:4) и согласно регламенту турнира стал обладателем бронзы. Аналогичный результат показал и Кирилл Станкевич, выступавший на турнире в весовой категории 60 кг. Он отпраздновал две победы, подавив сопротивление Артура Проксы из Польши (4:1) и израильтянина Егора Новикова (5:0). На стадии полуфинала сильнее белорусского "файтера" был украинец Богдан Шелдик - 5:0. Еще одной бронзовой медалью копилку сборной Беларуси пополнила Анна Середа (63 кг). Она выиграла у латвийской спортсменки Китии Зарберга (5:0), но в полуфинале не справилась с румынкой Амалией Нита (0:5). За медали чемпионата Европы по боксу среди юниоров в Тбилиси спорили 335 спортсменов (111 юниорок и 224 юниора) из 29 стран. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!