Белорусские боксеры выиграли три награды на международном турнире в Хабаровске

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали три медали на международном турнире по боксу класса "А" памяти Героя Советского Союза Константина Короткова в Хабаровске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Золотую медаль в копилку белорусской команды принесла Алла Яршевич (весовая категория - 60 кг), которая уверенно одолела всех соперниц в предварительных поединках, а в схватке за награду высшей пробы одолела китаянку Ксу Зи Чан.

На вторую ступень пьедестала почета поднимался белорус Вадим Панков (75 кг), он уступил в финальном бою российскому атлету Егору Шапочанскому.

На счету белоруски Ольги Лущик (51 кг) бронзовая награда соревнований.

Участие в состязаниях приняли более 100 атлетов из 20 стран.

Бокс входит в программу II Европейских игр. Соревнования будут проходить во дворце спорта "Уручье" с 21 по 30 июня, 316 спортсменов (мужчины, женщины) разыграют 15 комплектов медалей.-0-

Фото Белорусской федерации бокса