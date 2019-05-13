Белорусские боксеры выиграли три награды на международном турнире в Хабаровске

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали три медали на международном турнире по боксу класса "А" памяти Героя Советского Союза Константина Короткова в Хабаровске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.
Золотую медаль в копилку белорусской команды принесла Алла Яршевич (весовая категория - 60 кг), которая уверенно одолела всех соперниц в предварительных поединках, а в схватке за награду высшей пробы одолела китаянку Ксу Зи Чан.
На вторую ступень пьедестала почета поднимался белорус Вадим Панков (75 кг), он уступил в финальном бою российскому атлету Егору Шапочанскому.
На счету белоруски Ольги Лущик (51 кг) бронзовая награда соревнований.
Участие в состязаниях приняли более 100 атлетов из 20 стран.
Бокс входит в программу II Европейских игр. Соревнования будут проходить во дворце спорта "Уручье" с 21 по 30 июня, 316 спортсменов (мужчины, женщины) разыграют 15 комплектов медалей.-0-
Фото Белорусской федерации бокса
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