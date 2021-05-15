Белорусские боксеры взяли 4 медали на международном турнире в Хабаровске

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры выиграли четыре награды различного достоинства на международном турнире класса А памяти Героя Советского Союза Константина Короткова в Хабаровске, сообщил корреспонденту БЕЛТА государственный тренер национальной команды Беларуси по данному виду спорта Александр Ермашевич.

Наибольшего успеха из белорусов в городе на берегах Амура добился Алексей Алферов, выступающий в весовой категории 81 кг. Кореличанин выиграл золото состязаний. На пути к виктории он победил Андрея Кирьякова из Молдовы, японца Рена Умемуру и марокканца Мухамеда Ассагира.

Бронзовые медали состязаний завоевали Дмитрий Бальков (60 кг), Егор Курбанов (63 кг) и Алина Вебер (69 кг), уступившие в полуфинальных поединках.

Состязания памяти Героя Советского Союза Константина Короткова собрали в Универсальном краевом спортивном комплексе Хабаровска более 150 спортсменов из 19 стран Африки, Европы и Азии.-0-