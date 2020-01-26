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26 января 2020, 21:53

Белорусские боксеры завоевали три награды на турнире в Болгарии

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали три медали (2 серебряные и 1 бронзовую) на старейшем европейском турнире по боксу "Странджа", который прошел в болгарской Софии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

В финальном поединке бобруйчанин Александр Родионов (весовая категория 69 кг) уступил французу Вахиду Хамбли. Еще один белорус Вадим Панков (75 кг) в схватке за золотую награду проиграл украинцу Александру Хижняку.

Воспитанник солигорской школы бокса Михаил Долголевец (81 кг) не смог подобрать ключ к обороне украинца Степана Грекулы в полуфинальной схватке и стал обладателем бронзовой медали.

Участие в турнире приняло около 300 боксеров из 30 стран.

Данные состязания для белорусских спортсменов стали этапом подготовки к турнирам олимпийской квалификации. Европейский старт пройдет в Лондоне с 13 по 23 марта, а всемирный турнир примет Париж 13-24 мая.-0-

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