Белорусские борцы-вольники выиграли две медали представительного турнира в Якутске

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские борцы вольного стиля Нюргун Скрябин (65 кг) и Иван Янковский (92 кг) выиграли серебряную и бронзовую медали представительного международного турнира, посвященного памяти заслуженного тренера СССР Дмитрия Коркина, в Якутске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Международный турнир памяти Дмитрия Коркина собрал в Якутске около 200 атлетов из 30 стран, в том числе борцов ведущих борцовских держав: России, США, Ирана, Грузии, Японии, Азербайджана, Турции, Кубы. В числе соискателей наград были победители, призеры олимпиад, чемпионатов мира и континентальных первенств.

Дмитрий Коркин - известнейший российский тренер по вольной борьбе, заслуженный учитель Якутской АССР, заслуженный тренер Якутской АССР, РСФСР и СССР, кавалер ордена "Знак Почета" и ордена Октябрьской революции, "Человек XX века Якутии". Личный тренер олимпийских чемпионов Романа Дмитриева и Павла Пинигина, серебряного медалиста Игр-1976 Александра Иванова.-0-