Белорусские борцы завоевали четыре медали на турнире в Риме

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали четыре награды (одну золотую и три серебряные) на международном турнире по вольной и женской борьбе, который прошел в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории 55 кг на высшую ступень пьедестала почета поднялась белоруска Ванесса Колодинская. Серебряную медаль завоевала украинка Ирина Гусяк. Третьей стала россиянка Стальвира Оршуш.

Еще одна белоруска Юлия Писаренко (59 кг) в схватке за золотую награду проиграла украинке Ангелине Лысак. Также на вторую ступень пьедестала поднялась ее партнерша по команде Анастасия Зименкова (72 кг), которая не смогла подобрать ключ к обороне немки Марии Сельмаер.

Представитель вольного стиля белорус Александр Гуштын (97 кг) также в финальном поединке уступил иранскому борцу Мохаммаду Хусейну Мохаммадиану и стал серебряным призером престижных соревнований.

Нынешний турнир в Риме - возможность для белорусских спортсменов проверить свои силы перед чемпионатом Европы, который пройдет в столице Италии в феврале.-0-