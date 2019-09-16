Белорусские дзюдоисты остались без наград на юниорском ЧЕ в Финляндии, командные соревнования выиграла сборная России

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены остались без наград на юниорском чемпионате Европы по дзюдо, который завершился 15 сентября в Вантаа (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последний день юниорского континентального форума определились победители в командных соревнованиях. На высшую ступень пьедестала почета поднялась сборная России, на второй позиции разместилась команда Италии. Бронзовые награды завоевали спортсмены из Грузии и Германии.

За награды командных состязаний боролись 14 лучших сборных Старого Света. Белорусы в этой дисциплине не выступали.

Наибольшего результата среди белорусских дзюдоистов в индивидуальных состязаниях добился Егор Трухан (весовая категория 73 кг), став пятым на юниорском чемпионате Европы.

Дзюдоист Егор Трухан стал пятым на юниорском ЧЕ в Финляндии Белорус в решающем поединке за бронзовую награду проиграл российскому атлету Махмадбеку Махмадбекову.

Участие в юниорском континентальном форуме приняли более 400 атлетов из 44 стран.-0-