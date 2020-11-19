Белорусские дзюдоисты остались без наград в стартовый день ЧЕ в Праге

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские дзюдоисты остались без наград в стартовый день чемпионата Европы, который проходит 19-21 ноября в Праге (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Мужайло (весовая категория 66 кг) не смог одолеть испанца Даниэля Романа Переса. Ксения Данилович (52 кг) уступила Наоми ван Кревель из Нидерландов. Оба раза соперники белорусских атлетов одерживали чистые победы.

Что касается победителей первого дня соревнований у мужчин, в категории 60 кг не было равных россиянину Роберту Мшвидобадзе. Второе место занял его соотечественник Яго Абуладзе. Бронзовые медали на счету Франсиско Гарригоса из Испании и Йорре Верстратен из Бельгии.

В весе 66 кг звание чемпиона Европы выиграл азербайджанец Орхан Сафаров. Второе место занял Таль Фликер из Израиля. Бронзовые награды выиграли Килиан Ле Бло из Франции и молдаванин Денис Виеру.

У женщин в категории 48 кг победу праздновала француженка Ширин Букли. Второе место оставила за собой сербка Андреа Стоядинов. Дистрия Красники из Косово и немка Катарина Венц стали обладательницами бронзовых наград.

В весе 52 кг чемпионкой Европы стала Одетте Джуффрида из Италии, которая в финале победила румынку Андрею Читу. Эстрелла Лопез из Испании и бельгийка Шарлин ван Сник обеспечили себе бронзовые награды турнира.

В категории 57 кг не было равных венгерке Хедвиг Каракаш. Второе место заняла португальская спортсменка Тельма Монтейро. Третье место разделили француженка Сара Леони Цисик и немецкая спортсменка Тереза Столл.

В пятницу, 20 ноября, за награды поборются спортсмены в категориях до 73 и 81 кг и спортсменки в категориях до 63 и 70 кг.

Закроют соревновательную программу в субботу, 21 ноября, дзюдоисты в категориях до 90, 100 и свыше 100 кг и дзюдоистки в категориях до 78 кг и свыше 78 кг. Встречи предварительного этапа будут начинаться в 12.00. Начало поединков финального блока намечено на 18.00.

В условиях пандемии коронавируса чемпионат Европы-2020 пройдет при пустых трибунах. Спортсмены и представители национальных федераций дзюдо пройдут многоуровневое тестирование. Для них обязательно соблюдение социальной дистанции и ношение масок.

Запрещены рукопожатия после поединков и вручение медалей из рук в руки во время награждения. За невыполнение требований, перечисленных в официальной программе турнира, или предоставление некорректных данных о состоянии здоровья спортсмены могут быть сняты с соревнований.

На чемпионате Европы 2019 года, прошедшем в Минске в рамках II Европейских игр, белорусская сборная в индивидуальных состязаниях завоевала одну медаль. Золото на счету Марины Слуцкой, выступавшей в весовой категории свыше 78 кг.-0-