Белорусские дзюдоисты успешно выступили в первый день юниорского КЕ в Греции

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты отметились тремя золотыми наградами в первый день юниорского Кубка Европы (U-21) по дзюдо, который проходит 23-24 марта в Афинах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус Руслан Головачов (весовая категория - 60 кг) одержал пять побед и поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Также отличились его партнеры по команде Дмитрий Мужайло (66 кг) и Егор Трухан (73 кг), завоевавшие медали высшей пробы.

На татами олимпийского спортивного центра Ano Liossia сегодня выйдут белорусы Валерий Комков (90 кг), Александр Сидорик (90 кг), Александр Тарасевич (до 100 кг), Виктория Новикова (70 кг) и Жанна Осипович (70 кг).

Участие в юношеском Кубке Европы по дзюдо принимают более 360 атлетов из 26 стран мира.

Дзюдо входит в программу II Европейских игр в Минске. В июне 2019 года в "Чижовка-Арене" будут разыграны 15 комплектов наград в этом виде спорта.-0-