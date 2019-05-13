Белорусские дзюдоисты завоевали три награды юниорского Кубка Европы в Каунасе

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали три награды на юниорском Кубке Европы в Каунасе (Литва), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации дзюдо.

На высшую ступень пьедестала почета поднимался белорус Егор Трухан (весовая категория - 73 кг), серебряная медаль досталась россиянину Армену Агаяну. Бронза на счету немецкого спортсмена Килиана Охса и бельгийского атлета Абдул-Малика Умаева. Серебряную награду в весовой категории 60 кг завоевал белорус Руслан Головачов, в финальной схватке он проиграл израильскому дзюдоисту Лиору Рафаилову. На третью ступень пьедестала поднялись атлет из Нидерландов Эмиль Джаринг и Салих Йылдыз из Турции.

Второе место занял белорус Иван Дубина (90 кг). Медаль высшей пробы на счету россиянина Михаила Зимина, третьи места достались спортсмену из Венгрии Роланду Гозу и израильтянину Надаву Зурату.

В общекомандном зачете белорусская сборная заняла седьмое место. На первой позиции разместились немецкие дзюдоисты (3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали), второе место досталось спортсменам из Нидерландов (3 золотые и 7 бронзовых наград), третье - команде Латвии (2 медали высшей пробы).

Участие в состязаниях приняли 403 атлета из 29 стран.

Дзюдо входит в программу II Европейских игр в Минске. В июне 2019 года в "Чижовка-Арене" будут разыграны 15 комплектов наград в этом виде спорта.-0-