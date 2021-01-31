Белорусские фристайлистки выиграли международные состязания по синхронным прыжкам в "Раубичах"

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские фристайлистки Анна Гуськова и Анна Деруго выиграли международные состязания по синхронным прыжкам в рамках программы этапа Кубка мира, который завершился в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победительницы показали результат 76,9 балла. Второе место на счету канадско-казахстанского дуэта, который составили Марион Тэну и Маржан Акжит. Они за свой прыжок в решающей стадии состязаний получили 61,94 балла. Замкнули тройку сильнейших казахстанские фристайлистки Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева - 53,07 балла.
На этапе Кубка мира по лыжной акробатике в РЦОП "Раубичи" выступали представители 11 стран. Наряду с белорусами на медали состязаний претендовали лыжные акробаты из России, Украины, Казахстана, США, Канады, Японии, Великобритании, Австралии, Германии, Швейцарии. У женщин золото в итоге выиграла американка Меган Ник с оценкой 89,88 балла.-0-