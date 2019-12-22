Белорусские фристайлисты заняли 5-е и 6-е места в командных состязаниях на этапе КМ в Китае

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские фристайлисты Алла Цупер, Анна Гуськова и Дмитрий Мазуркевич заняли 5-е место в командных состязаниях на этапе Кубка мира по спортивной акробатике, который завершился в Китае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговая оценка белорусского трио 247,36 пункта. Викторию праздновала российская команда, цвета которой защищали Любовь Никитина, Павел Кротов и Илья Буров. Победная сумма - 316,66 балла. Второе и третье места остались за китайскими лыжными акробатами, заработавшими 312,12 и 286,86 очков соответственно.

Помимо команды в составе Аллы Цупер, Анны Гуськовой и Дмитрия Мазуркевича на старт вышла еще одна дружина из Беларуси. За нее выступали Александра Романовская, Максим Густик и Павел Дик. Эта команда заняла в итоговом протоколе 6-ю позицию, набрав 246,41 балла.-0-