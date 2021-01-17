Белорусские фристайлисты заняли 5-е место в командном турнире на этапе КМ в Ярославле

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские фристайлисты заняли 5-е место в командном турнире на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Ярославле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская дружина, в состав которой вошли Анна Гуськова, Максим Густик и Павел Дик набрали 274,40 баллов и остались за бортом суперфинала.

Победу праздновала первая дружина России, за которую выступали Анастасия Прыткова, Максим Буров и Павел Кротов. Они заработали от судей итоговую оценку 339,01 пункта. Второе место у фристайлистов Швейцарии. Кароль Булевар, Пирмин Вернер и Ной Рот получили оценку 325,45 баллов. Замкнули тройку сильнейших лыжные акробаты США. У Эшли Колдуэлл, Эрика Лограна и Джастина Шенефельда на счету 322,19 баллов.

Следующий этап Кубка мира в лыжной акробатике 23 января пройдет в Москве.