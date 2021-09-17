Белорусские футболистки сыграют с киприотками в квалификации ЧМ

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки женской сборной Беларуси проедут сегодня стартовый поединок отборочного турнира чемпионата мира 2023, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче первого тура квалификационной группы С белоруски примут на поле минского стадиона "Динамо" дебютанток отборочного турнира мирового первенства кипрских футболисток. Эта встреча начнется в 18.00, причем вход на трибуны главной спортивной арены свободный. Также сегодня один из фаворитов этой группы вице-чемпион планеты сборная Нидерландов примет в Гронингене команду Чехии. В группе С также сыграет сборная Исландии.

Победители девяти европейских отборочных групп получат прямые пропуска в финальную стадию 9-го женского чемпионата мира. Команды, которые финишируют вторыми, в матчах плей-офф разыграют еще две путевки в Австралию и Новую Зеландию. Летом 2023 года они станут хозяевами планетарного форума, в котором впервые примут участие 32 команды. В финале ЧМ-2019 во Франции сборная США завоевала свое четвертое золото, переиграв нидерландских футболисток с результатом 2:0. Обладательницами бронзовых наград стали шведки, победившие в матче за 3-е место англичанок со счетом 2:1.-0-