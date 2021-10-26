Белорусские футболистки вышли в лигу А юниорского чемпионата Европы

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки юниорской сборной Беларуси (U-19) завоевали путевку в лигу А первенства Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Могилеве в заключительном поединке 1-й группы лиги В белоруски уверенно обыграли команду Фарерских островов с результатом 5:0. Уже в первой половине встречи нападающая ФК "Минск" Диана Бакум оформила хет-трик, после перерыва ее одноклубница Анастасия Побегайло забила четвертый гол, а в самом конце встречи полузащитница гостей Сарита Петерсен отправила мяч в свои ворота. В первом туре соревнований подопечные Владимира Шиндикова разгромили сборную Кипра - 6:0, а потом переиграли сверстниц из Северной Македонии со счетом 3:1.

Также сегодня северомакедонки проигрывали киприоткам 0:2, но в итоге сумели одержать волевую викторию с результатом 4:2.

Итоговое положение: Беларусь - 9 очков, Северная Македония - 6, Фарерские острова - 3, Кипр - 0.-0-

Фото Олега Фойницкого