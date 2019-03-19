Белорусские футболисты отправились на первый матч квалификации Евро-2020 с командой Нидерландов

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси отправились в Роттердам на первый матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Криушенко: старт в отборе к ЧЕ-2020 - шанс для белорусских футболистов показать высокий результат "В группе вместе с белорусами соперники из Нидерландов и Германии. Очевидно, что эти две сборные - фавориты квалификации. Мы намерены бороться против этих команд за счет четкой организации игры", - рассказал главный тренер сборной.

К встрече с командой Нидерландов под руководством главного тренера белорусской дружины Игоря Криушенко готовились 23 футболиста:

вратари - Андрей Горбунов ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Андрей Климович ("Шахтер", Солигорск), Антон Чичкан (БАТЭ Борисов);

защитники - Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Игорь Шитов ("Динамо-Минск"), Денис Поляков ("Урал", Екатеринбург, Россия), Максим Володько ("Арсенал", Тула, Россия), Михаил Сиваков ("Оренбург", Россия), Алексей Риос, Захар Волков (оба - БАТЭ, Борисов);

полузащитники - Александр Глеб, Станислав Драгун, Игорь Стасевич (все - БАТЭ, Борисов), Сергей Кисляк, Павел Нехайчик, Павел Савицкий (все - "Динамо-Брест"), Антон Путило ("Алтай", Измир, Турция), Юрий Ковалев ("Шахтер", Солигорск), Иван Маевский ("Астана", Казахстан), Юрий Кендыш ("Шериф", Тирасполь, Молдова);

нападающие - Николай Сигневич ("Ференцварош", Будапешт, Венгрия), Денис Лаптев ("Динамо-Брест"), Антон Сарока (БАТЭ, Борисов).

Первый поединок в квалификационной группе С белорусы проведут в Роттердаме против голландцев 21 марта (начало в 22.45 по белорусскому времени).

Затем сборная Беларуси перебазируется в Белфаст, где 24 марта сыграет с командой Северной Ирландии.-0-