Белорусские футболисты отправились на первый матч квалификации Евро-2020 с командой Нидерландов

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси отправились в Роттердам на первый матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
К встрече с командой Нидерландов под руководством главного тренера белорусской дружины Игоря Криушенко готовились 23 футболиста:
вратари - Андрей Горбунов ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Андрей Климович ("Шахтер", Солигорск), Антон Чичкан (БАТЭ Борисов);
защитники - Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Игорь Шитов ("Динамо-Минск"), Денис Поляков ("Урал", Екатеринбург, Россия), Максим Володько ("Арсенал", Тула, Россия), Михаил Сиваков ("Оренбург", Россия), Алексей Риос, Захар Волков (оба - БАТЭ, Борисов);
полузащитники - Александр Глеб, Станислав Драгун, Игорь Стасевич (все - БАТЭ, Борисов), Сергей Кисляк, Павел Нехайчик, Павел Савицкий (все - "Динамо-Брест"), Антон Путило ("Алтай", Измир, Турция), Юрий Ковалев ("Шахтер", Солигорск), Иван Маевский ("Астана", Казахстан), Юрий Кендыш ("Шериф", Тирасполь, Молдова);
нападающие - Николай Сигневич ("Ференцварош", Будапешт, Венгрия), Денис Лаптев ("Динамо-Брест"), Антон Сарока (БАТЭ, Борисов).
Первый поединок в квалификационной группе С белорусы проведут в Роттердаме против голландцев 21 марта (начало в 22.45 по белорусскому времени).
Затем сборная Беларуси перебазируется в Белфаст, где 24 марта сыграет с командой Северной Ирландии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3903 BYN
|2.388 BYN
|2.395 BYN
|USD
|2.1064 BYN
|2.106 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.2768 BYN
|3.27 BYN
|3.278 BYN