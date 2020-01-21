Белорусские футболисты победили финнов в розыгрыше Кубка развития

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) одержали вторую победу в розыгрыше Кубка развития в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче второго тура предварительной группы А белорусы встречались с командой Финляндии и выиграли со счетом 2:1.

Все голы в этом поединке были забиты во втором тайме. На 43-й минуте игры Артем Васильев вывел белорусов вперед, через 20 минут финны с пенальти восстановили равновесие, а буквально через минуту Кирилл Зинович забил победный мяч.

На старте турнира подопечные Андрея Скоробогатько разгромили сверстников из Узбекистана 4:1, а 23 января завершат групповой этап встречей с командой Бельгии. В первом туре бельгийцы были сильнее финнов - 2:1, а сегодня с таким же счетом обыграли узбеков.

Турнирное положение после двух игровых дней: Беларусь - 6 очков, Бельгия - 6, Финляндия - 0, Узбекистан - 0.

В группе В футболисты Грузии сегодня одолели исландцев - 1:0, а израильтяне разгромили команду Таджикистана с результатом 4:0. Турнирное положение: Грузия - 4, Израиль - 4, Исландия - 0, Таджикистан - 0. В последнем туре 23 января израильтяне сыграют с исландцами, а грузины будут соперничать с таджиками.

В заключительный день 16-го розыгрыша Кубка развития 25 января в минском футбольном манеже состоятся стыковые поединки за итоговые места.-0-