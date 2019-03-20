Белорусские футболисты сыграют с немцами на старте квалификации юношеского ЧЕ

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) в Германии сыграют в элитном раунде отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом поединке 4-й квалификационной группы в немецком Идар-Оберштайне подопечные Михаила Мархеля встретятся со сверстниками из Германии. Во втором туре 23 марта белорусы сыграют с командой Словении, а 26 марта завершат турнир матчем с исландскими футболистами. На первом этапе квалификации белорусская команда прошлой осенью в Португалии заняла 2-е место в предварительной группе 11, пропустив вперед португальцев.

По итогам соревнований в восьми квартетах элитного раунда путевки в финальную стадию получат победители групп, а также 7 команд из занявших вторые места. Финальный турнир юношеского континентального первенства с участием 16 сборных пройдет с 3 по 19 мая на футбольных аренах Ирландии, команда которой освобождена от отборочных матчей.-0-