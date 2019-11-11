Белорусские футболисты уступили по пенальти Венгрии и заняли 3-е место на юношеском турнире в Минске

Во время матча. Фото Футбик.by
11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юношеская сборная Беларуси (U-15) заняла 3-е место на турнире развития, который завершился в футбольном манеже АБФФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в заключительном поединке белорусские футболисты встречались со сверстниками из Венгрии и завершили основное время вничью - 1:1. В серии послематчевых пенальти удача была на стороне венгров - 5:3.
Фото Футбик.by
На старте соревнований подопечные Александра Баранова разгромили команду Гибралтара со счетом 5:0, а затем уступили армянской дружине с результатом 0:2.
В другом матче заключительного игрового дня армяне разгромили гибралтарцев со счетом 4:0.
Итоговое положение: Венгрия - 7 очков, Армения - 7, Беларусь - 4, Гибралтар - 0.-0-