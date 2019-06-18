Белорусские футболисты узнают соперников в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1-го квалификационного раунда нового сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бессменный чемпион Беларуси последних лет борисовский БАТЭ на первом этапе попал в число сеяных команд. Его соперником станет один из несеяных клубов: польский "Пяст", исландский "Валюр", североирландский "Линфилд", латвийская "Рига", фарерский "Торсхавн" и победитель предварительного раунда. Стартовые поединки 1-го круга квалификации чемпионской Лиги состоятся 9-10 июля, ответные - 16-17 июля.

Вслед за жеребьевкой главного континентального турнира в Ньоне определятся пары квалификации второго по рангу турнира - Лиги Европы. В нем выступят три представителя Беларуси: солигорский "Шахтер", минское "Динамо" и "Витебск". Матчи 1-го квалификационного раунда пройдут 11 и 18 июля.-0-