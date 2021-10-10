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10 октября 2021, 22:13

Белорусские гандболистки сыграли вничью с немками в матче квалификации ЧЕ-2022

Фото eurohandball.com
Фото eurohandball.com

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандболистки сыграли вничью с соперницами из Германии в матче квалификации ЧЕ-2022. Игра в Трире завершилась со счетом 24:24, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая половина матча проходила с небольшим преимуществом белорусок, которые достойно смотрелись на фоне одной из сильнейших национальных дружин континента. После первой половины встречи белоруски вели со счетом 13:12.

Немкам удалось сравнять счет, но в дальнейшем обе команды играли на равных и ни одна из них не смогла окончательно перехватить инициативу.

Самой результативной в составе сборной Беларуси стала Наталья Василевская. На ее счету пять взятий ворот соперниц. Четырьмя голами отметились Диана Ильина и Карина Ежикова. У немок успешней всех на острие атаки действовала Юлия Майндхоф, отличившаяся 10 раз.

Следующий матч отбора на чемпионат Европы-2022 белоруски проведут второго марта 2022 года против дружины Греции.-0-

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