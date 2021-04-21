Белорусские гандболисты начали подготовку к матчам квалификации ЧЕ

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты мужской сборной Беларуси начали подготовку к заключительному этапу отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Под руководством главного тренера белорусской команды Юрия Шевцова в минском Доме гандбола готовится 31 спортсмен:

вратари - Иван Мороз ("Мотор", Запорожье, Украина), Вячеслав Солдатенко ("Бакэу", Румыния), Станислав Юрча (СКА, Минск), Матвей Кревчик ("Кронон", Гродно), Константин Ковалев (БГУФК-СКА, Минск), Илья Усик ("Мешков Брест"), Владимир Корсак ("Гомель");

полевые игроки - Никита Вайлупов, Андрей Юринок (оба - "Мешков Брест"), Эдуард Ярош ("Гомель"), Владимир Кривенко, Николай Алехин, Евгений Никанович, Андрей Пушкин, Кирилл Самойло, Артур Рудь, Юлиан Гирик, Игорь Белявский, Матвей Удовеня (все - СКА, Минск), Артем Королек ("Кельце", Польша), Вячеслав Бохан ("Мотор", Запорожье, Украина), Юрий Лукьянчук ("Риихимяки", Финляндия), Дмитрий Датчук, Даниил Белый, Никита Кинль, Станислав Шабельников (все - БГУФК-СКА, Минск), Олег Астрашапкин (ЦСКА, Москва, Россия), Александр Подшивалов ("Минден", Германия), Павел Дуда ("Машека", Могилев), Вадим Гайдученко ("Сен-Рафаэль", Франция), Артем Кулак ("Чеховские медведи", Россия).

После учебно-тренировочного сбора белорусская команда отправится в Кьети, где 29 апреля проедет матч с итальянцами, а потом 2 мая сыграет с латвийскими гандболистами. До этого в 6-й квалификационной группе белорусы выиграли у сборных Италии (37:32) и Латвии (39:27), а также обменялись домашними победами с норвежцами - 33:25 и 19:27.

Положение команд в 6-й квалификационной группе сейчас таково: Беларусь - 6 очков (4 матча), Норвегия - 4 (3), Италия - 2 (4), Латвия - 2 (3).

Путевки в финал континентального первенства завоюют по две лучшие команды из 8 групп, а также четыре сборные, которые финишируют вторыми.

Финальная стадия 15-го по счету мужского чемпионата Европы пройдет в начале 2022 года на аренах Венгрии и Словакии.-0-