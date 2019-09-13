Белорусские гимнастки отправились на чемпионат мира в Баку

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки выступят на чемпионате мира по художественной гимнастике, который пройдет в Баку с 16 по 22 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

За 9 комплектов наград борьбу поведут 300 гимнасток из 61-й страны. Беларусь в индивидуальных видах программы первенства континента представят Екатерина Галкина, Анастасия Салос и Алина Горносько. В групповых упражнениях выступят Арина Цицилина, Анастасия Рыбакова, Карина Ермоленко, Анна Швайба, Анна Гайдукевич и Арина Сущинская.

Чемпионат мира -2019 носит статус лицензионного. Право выступить на Играх в Токио получат 16 спортсменок по итогам индивидуального многоборья, но не более двух гимнасток от страны. В групповых упражнениях лицензии завоюют пять сильнейших команд за исключением России, Италии и Болгарии, уже получивших право выступить в Японии на прошлогоднем чемпионате мира. -0-