Белорусские гиревики выявят сильнейших в Щучине

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по гиревому спорту 6-7 марта пройдет в Щучине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

Состязания сильнейших гиревиков страны пройдут на базе Щучинской ДЮСШ. В первый день соревнований в борьбу за награды вступят мужчины, выступающие в весовых категориях 60, 65, 70, 75, 80 и 90 кг. Начало в 10.00.

Во второй день турнира мужчины выявят сильнейших в категориях 100 и свыше 100 кг. Женщины оспорят медали в категориях 60, 70 и свыше 70 кг.

Ожидается, что среди участников состязаний будут многократные призеры и чемпионы мира, победители и призеры международных и республиканских соревнований Сергей Дорошко, Сергей Ясинский, Евгений Назаревич и другие известные белорусские атлеты.

Стоит отметить, что турнир является отборочным. Спортсмены, выполнившие соответствующие нормативы, смогут представить Беларусь на международных соревнованиях нынешнего сезона, среди которых Кубок и чемпионат мира по гиревому спорту.-0-