Белорусские гребцы Дмитрий Фурман и Сергей Володько продолжат борьбу в олимпийском финале В

28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гребцы Дмитрий Фурман и Сергей Володько не пробились в медальный заезд мужских двоек парных олимпийской регаты по академической гребле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсмены заняли в своем полуфинальном заезде 5-е место с результатом 6 мин. 30,66 сек. Они продолжат соревноваться в финале В, где будут разыграны места с 7-го по 12-е.

Тройку сильнейших составили команды Румынии - 6 мин. 13,51 сек., Дании - 6 мин. 14,88 сек. и Испании - 6 мин. 16,25 сек.-0-