Белорусские гребцы на ЧМ среди юниоров и молодежи в Португалии выиграли 6 медалей

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть медалей выиграли белорусские гребцы на ЧМ среди юниоров и молодежи до 23 лет в Монтемор-у-Велью (Португалия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе РЦОП по гребным видам спорта.

В стартах старшей возрастной категории отличились байдарочники Алина Невмержицкая и Роман Захаренко, выигравшие золото в миксте на дистанции 500 м.

На аналогичной дистанции в гонках байдарок-двоек у мужчин первенствовали Роман Захаренко и Владислав Кравец. Отметим, что Владислав Кравец записал на свой счет еще и бронзу в стартах байдарок-одиночек на дистанции 1000 м.

Старты женских байдарок-двоек на 200 м принесли победу Веронике Леонюк и Марии Коваленко. В состязаниях женских байдарок-двоек на 500 м они стали бронзовыми медалистками.

Серебром копилку белорусской дружины пополнили выступавшие в состязаниях юниоров каноисты Александр Зубок и Илья Бурканов. Их дуэт выиграл награду на дистанции 500 м.

В медальном зачете регаты по итогам состязаний в двух возрастных группах белорусы заняли шестое место. Тройку лучших составили дружины Венгрии (17-5-7), России (9-4-9) и Германии (5-8-5). Всего наград планетарного форума среди молодежи и юниоров удостоились гребцы 21 страны.-0-