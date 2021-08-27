Белорусские хоккеисты обыграли австрийцев во втором матче олимпийской квалификации

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси выиграли второй матч квалификационного турнира Олимпийских игр - 2022, который проходит в Братиславе (Словакия), обыграв сборную Австрии со счетом 5:2 (0:2, 5:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.В первом периоде австрийцы играли в комбинационный хоккей, смело переводя шайбу с фланга на фланг, и аккуратно действовали в обороне. Белорусы старались перехватить инициативу, но порой излишне мудрили в завершающей стадии своих атак. В итоге австрийская команда первой открыла счет.На девятой минуте большинство реализовал Рафаэль Хербургер, замкнувший передачу Лукаса Хаудума. Белорусская команда ответила опасными моментами после бросков Ника Бэйлена и Евгения Лисовца. Подопечные Крэйга Вудкрофта дважды играли в большинстве, но безуспешно. А вот австрийцы своим шансом воспользовались. На 19-й минуте они провели образцовую контратаку, итогом которой стал точный бросок Брайана Леблера.Начало второй трети поединка стало бенефисом Андрея Стася, который в итоге был признан лучшим игроком встречи в сборной Беларуси. Сначала, на 21-й минуте, опытный игрок результативно подставил клюшку под бросок Ника Бэйлена. Затем, на 26-й минуте, хоккеист челябинского “Трактора” ассистировал Егору Шаранговичу. На этом неприятности для австрийцев не закончились.Соперники белорусов, пропустив дважды, начали излишне прижиматься к своим воротам, не думая о результативных атаках. Как итог, еще три пропущенные шайбы. Сначала Егор Шарангович оформил голевой дубль броском из-под защитника в дальнюю девятку (33-я минута). Затем свое веское слово сказал Шейн Принс, откликнувшийся на передачу Артема Демкова (37-я минута). И, наконец, пятое взятие ворот стало результатом взаимодействия Франсиса Паре, Шейна Принса и Джеффа Платта, который стал автором заброшенной шайбы.После второго перерыва австрийцы пытались отыграться, белорусы в свою очередь пытались словить соперников на контратаках, однако счет так и не изменился.Заключительный поединок в рамках олимпийской квалификации команда Крэйга Вудкрофта проведет 29 августа против сборной Словакии.В квалификационной группе Е в Риге играют хоккеисты Латвии, Венгрии, Франции и Италии, а в квартете F выступают сборные Норвегии, Дании, Словении и Республики Корея.В хоккейном турнире зимней Олимпиады-2022 в Пекине сыграют 12 сборных: восемь лучших команд по рейтингу IIHF, команда Китая как представитель страны - организатора Олимпиады, и три дружины, победившие в группах олимпийской квалификации.-0-