Белорусские хоккеисты сыграют завтра с россиянами в 1/4 финала юниорского ЧМ

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по хоккею среди юниоров (U-18) в Швеции состоялись заключительные поединки группового этапа, после которых определились все участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче аутсайдеров предварительной группы А хоккеисты Финляндии разгромили Швейцарию - 12:0. Команда Канады победила чехов - 6;2. Сборная Беларуси на первом этапе обыграла чехов и финнов с одинаковым результатом 4:3, а также уступила канадцам - 1:11 и швейцарцам - 4:5 (в овертайме). Итоговое положение: Канада - 12 очков, Беларусь - 7, Чехия - 6, Финляндия - 3, Швейцария - 2.

В группе В также состоялись два поединка: США - Латвия - 7:1, Россия - Швеция - 0:3. Итоговое положение: США - 12, Швеция - 9, Россия - 6, Латвия - 3, Словакия - 0.

Таким образом, 25 апреля в четвертьфинале сборная Беларуси встретится со сверстниками из России. Составы остальных пар 1/4 финала: Канада - Латвия, США - Финляндия, Швеция - Чехия.

Полуфинальные встречи пройдут 27 апреля, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 28 апреля.

Хоккеисты Швейцарии и Словакии в серии до двух побед определят, кто из них останется в элитном дивизионе.

В прошлом году победителями юниорского чемпионата планеты стали хоккеисты Финляндии, серебро досталось команде США, бронзу завоевали шведы.-0-