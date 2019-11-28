Белорусские юниорки выиграли бронзу волейбольного турнира EEVZA

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28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская женская сборная Беларуси по волейболу (U-16) выиграла бронзовые медали на турнире Восточноевропейской волейбольной зональной ассоциации (EEVZA) в Грузии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.
Белоруски на групповой стадии турнира победили сверстниц из Литвы - 3:0 (25:16, 25:21, 25:12) и Эстонии - 3:0 (25:20, 25:22, 26:24), но уступили полькам - 0:3 (14:25, 18:25, 20:25). В споре за бронзу они на тай-брейке преодолели сопротивление украинок - 3:2 (24:26, 12:25, 25:18, 25:19, 15:8).-0-