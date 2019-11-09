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09 ноября 2019, 18:45

Белорусские юниоры победили латвийских хоккеистов в матче Кубка Президентского спортивного клуба

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские юниоры победили латвийских сверстников со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) во втором матче Кубка Президентского спортивного клуба, который проходит на малой площадке столичной "Чижовка-Арены", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские юниоры вышли на лед уверенными в своих силах. Выглядели свежее своих латвийских оппонентов, которым предложили динамичный, мобильный хоккей. Неудивительно, что именно подопечные Дмитрия Шульги. Наказал соперников за грубую игру Мирослав Михалев, реализовавший большинство. Латвийская команда сравяла счет силами Петериса Пурмалиса. Однако эта неприятность не смутила белорусскую дружину. Она продолжила с азартом атаковать оборонительные рубежи команды с берегов рижского взморья. Как итог, взятие ворот Оливерса Бантерсонса.

В третьем периоде команды действовали с оглядкой на собственные ворота, ведь цена ошибки была очень велика. Тем не менее, шансы для взятия ворот были как у белорусской так и латвийской сборной. В концовке гости начали нагнетать обстановку у ворот Антона Масальского, стремясь избежать поражения, однако подопечные Дмитрия Шульги смогли сохранить преимущество добытое по ходу встречи.

Призы лучшим игрокам матча получили защитники Гиртс Силкалнс (Латвия) и Алексей Гарапунчик (Беларусь).

В первом поединке второго игрового дня россияне разгромили дружину Словакии со счетом 7:0.

10 ноября третий день Кубка Президентского спортивного клуба начнется встречей сборных Словакии и Латвии. Вечером в противоборстве сойдутся дружины Беларуси и России.-0-

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