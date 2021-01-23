Белорусские конькобежцы заняли шестые места на КМ в Нидерландах

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские конькобежцы заняли шестые места в командных гонках среди мужчин и женщин на этапе Кубка мира в Херенвене (Нидерланды), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Женскую командную гонку на этапе Кубка мира в Херенвене выиграла сборная Канады (2 мин. 56,718 сек.), второй стала сборная Нидерландов (2 мин. 57,04 сек.), третьей - сборная Норвегии (2 мин. 59,247 сек). Белоруски Татьяна Михайлова, Марина Зуева и Екатерина Слоева показали итоговое время 3 мин. 07,410 сек. - шестое место.
В стартах мужчин командную гонку оставили за собой скороходы из Нидерландов (3 мин. 40,332 сек.). Второе место заняли норвежцы (3 мин. 41,628 сек.). Третья позиция у спортсменов из Канады (3 мин. 41,711 сек.). Белорусы Евгений Болгов, Виктор Руденко и Егор Доморацкий пришли к финишу шестыми с итоговым временем 3 мин. 50,393 сек. Соревнования завершатся 24 января.-0-