Белорусские конькобежцы завоевали 9 медалей на этапе КМ среди юниоров в Минске

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские конькобежцы завоевали 9 медалей различного достоинства на этапе Кубка мира среди юниоров в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наибольшего успеха белорусы добились в стартах нео-сеньоров, спортсменов возраста до 23 лет. Две золотые медали были завоеваны в командном преследовании. В личных стартах два серебра на счету Анны Ковалевой и Алексея Кирпичника на дистанции 3000 м. Бронза у Егора Доморацкого и Екатерины Слоевой.

В заключительный день турнира серебряную награду выиграл Евгений Болгов. Еще одну бронзу на свой счет записала Екатерина Слоева.

Белорусский конькобежец Евгений Болгов завоевал серебро юниорского этапа КМ в Минске Забег на 1500 м среди нео-сеньоров белорус Евгений Болгов завершил с персональным рекордом – 1 мин. 51,590 сек., уступив победителю из Польши Давиду Бужиковскому 0,74 сек. Третье место занял норвежец Ветле Стангеланд (1мин. 51,740 сек.).

Белоруска Екатерина Слоева выиграла бронзу юниорского этапа КМ по конькобежному спорту в Минске Забег на 500 м в состязаниях нео-сеньоров она завершила со временем 40,510 сек. Победу праздновала румынка Михаэлла Хогас (39,790 сек). Второе место у итальянки Линды Росси, установившей персональный рекорд, отныне равный 40, 310 сек.

Девятой медалью в копилке белорусской дружины стала серебряная награда Евгении Воробьевой, отличившейся в забеге с массовым стартом. Контактную гонку она завершила с итоговым временем – 6 мин.28,340 сек. и 21-м очком в спринтерском зачете. Победу праздновала итальянка Линда Росси – 6 мин. 28,020 сек. (30 очков). Третье место оставила за собой шведка Эрика Линдгрен – 6 мин. 28,950 сек. (10).

Двукратная бронзовая медалистка минского этапа Кубка мира среди юниоров Екатерина Слоева заняла четвертое место, финишировав с итоговым временем 6 мин. 29,960 руб. (7).

Финальный Кубок мира среди юниоров, который проходил 15-16 февраля в белорусской столице, собрал под сводами "Минск-Арены" представителей 26 стран. В программе соревнований значились гонки на 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, а также командные преследования и масс-старты.-0-

Белорусские конькобежцы завоевали 6 медалей в первый день домашнего КМ среди юниоров Наибольшего успеха белорусы добились в стартах нео-сеньоров, спортсменов возраста до 23 лет. Две золотые медали были завоеваны в командном преследовании. В забеге парней белорусы, показав время 3 мин. 59,700 сек., оказались впереди дружин Польши и Швеции.