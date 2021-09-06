Белорусские легкоатлеты стали обладателями двух наград на турнире в Польше

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты стали обладателями двух наград на мемориале Камилы Сколимовской, который проходил в Хожуве (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наиболее удачно старт сложился для Анастасии Масловой в метании молота. Спортсменка из Гродно в своей лучшей попытке показала результат 69 м 88 см. Второе место заняла бронзовая медалистка Олимпиады в Токио полька Мальвина Копрон - 69 м 75 см. Третье место у еще одной представительницы соседней страны, завершившей на данном турнире карьеру вице-чемпионки мира 2019 года, Йоанны Федоров, отправившей молот на 68 м 56 см.

В метании копья бронзу выиграл Алексей Котковец с результатом 83 м 35 см. Победу в данной дисциплине праздновал участник Игр в Токио, занявший там девятое место, немец Йоханнес Феттер - 89 м 60 см. Серебро выиграл Андерсон Питерс из Гренады - 83 м 61 см.

В секторе для прыжков в высоту у женщин пятое место заняла белоруска Карина Демидик. Ее итоговый результат - 1 м 85 см. Тройку призеров тут составили итальянка Елена Валлортигара - 1 м 96 см, украинка Ирина Геращенко - 1 м 94 см и завершающая карьеру титулованная Камила Лицвинко из Польши - 1 м 91 см.

В аналогичной дисциплине у мужчин белорус Максим Недосеков показал шестой результат. Бронзовый медалист Игр в Токио покорил планку на высоте 2 м 15 см. Бронзу выиграл американец Дэррил Салливан - 2 м 24 см. Второе место занял россиянин Илья Иванюк, выступающий в нейтральном статусе, - 2 м 27 см, а первенствовал олимпийский чемпион из Италии Джанмарко Тамбери - 2 м 30 см.

Победители Игр в столице Японии праздновали виктории еще в нескольких дисциплинах. У мужчин в беге на 110 м с барьерами победил ямайский атлет Хансл Парчмент (13,26 сек.). В беге на 100 м у женщин золото выиграла его соотечественница Шэлли-Энн Фрейзер-Прайс. Ямайская бегунья установила рекорд соревнований (10,81 сек). В толкании ядра победил американец Райан Краузер - 22 м 39 см. В беге на 200 м не было равных канадцу Андре Де Грассу - 20,21 сек. Полька Наталья Качмарек стала первой в беге на 400 м с личным рекордом 50,70 сек.

Камила Сколимовская - польская метательница молота, первая в истории спорта олимпийская чемпионка в данном виде легкой атлетики среди женщин. Победила на Играх в Сиднее в возрасте 17 лет. Серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы. Многократная чемпионка Польши и рекордсменка соседней страны (76 м 83 см, 2007 г.). 18 февраля 2009 года спортсменка скоропостижно скончалась от эмболии легочной артерии на тренировке во время сборов в Португалии.

В соревнованиях этого года, входящих в серию World Athletics Continental Tour Gold, участвовал 41 медалист Олимпийских игр, а также менее титулованные атлеты. За их выступлением на трибунах стадиона "Шленски" в Хожуве наблюдали около 35 тыс. зрителей.-0-