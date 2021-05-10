Белорусские легкоатлеты выиграли 11 медалей на Кубке Европы по метаниям в Хорватии

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты выиграли 11 медалей на Кубке Европы по метаниям, который завершился в Сплите (Хорватия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

В стартах взрослых спортсменов награду выиграла толкательница ядра Алена Дубицкая, завершившая турнир на втором месте с результатом 18 м 79 см. Это ее лучший результат в сезоне. Две бронзовые награды принесли в копилку белорусской дружины копьеметатели. В стартах мужчин Павел Мелешко отправил снаряд на 82 м 55 см. У женщин Татьяна Холодович показала итоговые 62 м 88 см.

В командном зачете у мужчин белорусы заняли третье место с результатом 4312 пунктов. Очки в зачет принесли Павел Мелешко, Олег Томашевич, Юрий Васильченко и Глеб Жук.

С результатом 4317 очков третью позицию в командном зачете заняли белорусские представительницы прекрасного пола Алена Дубицкая, Татьяна Холодович, Анна Малыщик и Светлана Серова.

В молодежных стартах (U-23) результаты белорусской команды еще более впечатляющи. В индивидуальных стартах Евгений Богуцкий стал сильнейшим в метании диска (64 м 37 см), установив рекорд соревнований. У толкателей ядра не было равных Дмитрию Карпуку - 19 м 99 см. Как и атлеты старшей возрастной группы, не остались без наград метатели копья. Павел Сасимович выиграл серебро в турнире мужчин - 77 м 23 см, а у женщин аналогичной награды удостоилась Карина Буткевич - 56 м 20 см.

В командном зачете у мужчин данной возрастной группы белорусы, набрав 4277 очков, заняли первое место. Очки в зачет принесли Евгений Богуцкий, Дмитрий Карпук, Павел Сасимович и Денис Шабасов. У женщин на счету 3715 очков, и это второе место. В зачет пошли результаты, которые показали Карина Буткевич, Мариола Букель и Алина Никитенко.-0-