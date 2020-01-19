Белорусские легкоатлеты выиграли три золотые медали на международном турнире в Латвии

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты выиграли три золотые медали на международном турнире "Кубок Екатерины" в Кулдиге, такая информация содержится на официальном сайте БФЛА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Золотыми медалями пополнили копилку белорусской сборной Светлана и Виталий Парахонько, а также Татьяна Шабанова. Барьеристка Светлана Парахонько на 60 м дистанции дважды улучшила свое персональное достижение, которое отныне равно 8,24 сек. Ее супруг, Виталий также не знал себе равных в состязаниях на аналогичной дистанции у мужчин. Решающий забег он пробежал со временем 7,81 сек. Татьяна Шабанова выиграла золото на дистанции 1000м, установив личное достижение на отметке 2 мин.42,88 сек.
В стартах, которые принимал кулдигский городской легкоатлетический манеж участвовали 80 спортсменов из 13-ти стран.