Белорусские легкоатлеты выступят в трех видах программы пятого дня ЧМ в Дохе

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены выступят сегодня в трех видах программы чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе с 27 сентября по 6 октября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 16:30 начнут спор за попадание в финал метатели молота в группе А, среди которых и белорус Глеб Дударев. Его коллега по команде Захар Махросенко, попавший в группу В, начнет состязания в 18:00. Для попадания в финал им необходимо отправить снаряд на 76 м 50 см или надеяться на попадание в топ-12.

В секторе для прыжков в высоту старты начнутся в 16:50. Белорус Максим Недосеков выступит в группе А. Его товарищ по команде Дмитрий Набоков попал в группу В. Квалификационный норматив в данном виде программы - 2 м 31 см либо место в числе 12 атлетов с наилучшими результатами.

В 21:20 стартуют финальные соревнования метательниц копья. Белорусские болельщики наверняка будут переживать за Татьяну Холодович. С результатом 61 м 74 см она завершила квалификацию на 8-м месте.

Белорусские легкоатлеты пока не открыли счет своим наградам в Дохе. Тройку лидеров в командном зачете составляют США (4 золотые, 7 серебряных и 2 бронзовые медали), Китай (2-2-2) и Ямайка (2-2-0).-0-