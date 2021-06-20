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20 июня 2021, 22:07

Белорусские легкоатлеты заняли второе место в первой лиге на командном ЧЕ в Румынии

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты заняли второе место на завершившемся в Румынии командном чемпионате Европы в первой лиге и заработали повышение в классе на следующий год, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первые места  заняли и принесли по 12 очков в копилку дружины:  Дарья Борисевич (3000 м) – 9 мин. 01,80 сек., Андрей Чурило (прыжки в высоту) – 2 м 25 см., Виталий Парахонько (110 м с барьерами) – 13,50 сек., Эльвира Герман (100 м с барьерами) – 12,62 сек.(рекорд турнира и личный рекорд), Максим Нестеренко (тройной прыжок) – 16 м 65 см., Александра Хильманович, Юлия Боизнец, Кристина Мулярчик  и Анна Михайлова (эстафета 4х 400 м) – 3 мин. 28,14 сек.

Вторые позиции в своих дисциплинах заняли Виолетта Скворцова (тройной прыжок) – 14 м 13 см, Виктория Богуцкая (метание копья) – 58 м 68 см. Дарья Борисевич (1500 м) – 4 мин. 15,84 сек.

На третьих местах старты в своих видах программы закончили Сергей Кравченя (5000м) – 13 мин. 56,47 сек., Николай Башан (метание молота) – 73м 37 см., Вячеслав Скудный (800 м) – 8 мин. 39,94 сек., Юлия Леонтюк (толкание ядра) – 17 м 09 см.

Белорусская команда в сумме набрала 315 очков, пропустив вперед лишь сборную Чехии (320,5 пунктов). Победители также в следующем году выступят в суперлиге.

Понижением в классе турнир закончился для легкоатлетов Румынии – 207 очков, Эстонии – 157 очков и Ирландии. Представители островного государства  не приехали на состязания из-за вспышки коронавируса в команде. Без них на континентальном форуме в первой лиге выступали 12 дружин. -0-

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