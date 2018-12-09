Белорусские легкоатлеты завоевали бронзу на ЧЕ по кроссу

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты завоевали бронзовую награду в смешанной эстафете на чемпионате Европы по кроссу, который прошел в Тилбурге (Нидерланды), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.
На старт микст-эстафеты белорусская команда вышла в следующем составе: Артем Логиш (1200 м), Илона Иванова (1500 м), Сергей Платонов (1500 м) и Ольга Немогай (1600 м).
После первого этапа белорусы занимали четвертую позицию, на заключительном четвертом отрезке Ольга Немогай смогла опередить представительницу Великобритании и завоевать для нашего квартета бронзовую медаль.
Первое место заняли бегуны из Испании, а серебряные медали у атлетов Франции.-0-
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