Белорусские лучницы не прошли в финал и поспорят за бронзу Олимпиады

Во время полуфинала

25 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские лучницы не смогли пробиться в финал командного турнира Олимпийских игр в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинале Карина Козловская, Анна Марусова и Карина Деминская встречались с очень сильной сборной Республики Корея и уступили со счетом 1:5. До этого в 1/8 финала белоруски выиграли у команды Китая с результатом 5:3, а в четвертьфинале с таким же результатом победили японскую команду 5:3.

Во втором полуфинале россиянки были сильнее команды Германии - 5:1.

Таким образом, белорусская команда поспорит за олимпийскую бронзу с немецкими спортсменками, а в главном финале за чемпионский титул кореянки встретятся с россиянками.

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Фото Оксаны Манчук