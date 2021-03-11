Белорусские лыжные акробаты заняли 4-е место на ЧМ по фристайлу в Казахстане

Анна Гуськова. Фото из архива
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские лыжные акробаты Анна Гуськова, Макар Митрофанов и Павел Дик заняли четвертое место в состязаниях смешанных команд на чемпионате мира по фристайлу в Чимбулаке (Казахстан), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусские спортсмены получили за свои прыжки от судей итоговую оценку 247,74 балла.
Возглавили итоговый протокол лыжные акробаты из России Любовь Никитина, Павел Кротов и Максим Буров, которые заработали недосягаемые для соперников 300,94 балла.
Второе место заняла швейцарская дружина, за которую выступали Кэрол Бувард, Пирмин Вернер и Ной Рот - 293,46 балла. Замкнули тройку сильнейших представители команды США Эшли Колдуэлл, Эрик Лугран и Кристофер Лиллис - 283,97 балла.-0-