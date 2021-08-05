Белорусские пятиборки не входят в первую десятку после первого вида олимпийского турнира

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. В японской столице сегодня стартовал олимпийский турнир по современному пятиборью, передает корреспондент БЕЛТА.

После первого вида программы - фехтования - белорусские спортсменки не входят в первую десятку. Ольга Силкина набрала 216 очков и находится на 12-м месте, у Анастасии Прокопенко 208 баллов и 15-я позиция из 36 участниц женских индивидуальных состязаний. Лидирует немецкая спортсменка Анника Шлеу, у которой 274 очка. Чемпионка и призеры в этой номинации определятся завтра.

Также сегодня начнется мужской индивидуальный турнир, в котором выступит белорус Илья Полозков.-0-