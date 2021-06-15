Белорусские пятиборцы выиграли серебро ЧМ в смешанной эстафете

Фото НОК
15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пятиборцы Анастасия Прокопенко и Илья Полозков завоевали серебряную награду чемпионата мира в смешанной эстафете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
По итогам пяти видов отечественные рыцари пяти качеств набрали 1422 очка. Опередить белорусов сумели только представители Республики Корея - 1432 балла. Третьими стали пятиборцы из Германии - 1415.
Таким образом, сборная Беларуси выиграла на планетарном форуме в Каире (Египет) три награды. Ранее чемпионкой мира в женских индивидуальных стартах стала Анастасия Прокопенко. Еще одна награда высшей пробы на счету Ольги Силкиной и Ирины Просенцовой в женской эстафете.-0-
Фото НОК