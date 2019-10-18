Белорусские пляжные волейболисты узнали соперников по второму раунду Континентального кубка ЕКВ

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские представители пляжного волейбола сегодня узнали соперников по второму раунду Континентального кубка ЕКВ, который носит статус турнира олимпийской квалификации. Жеребьевка турнира состоялась сегодня в штаб-квартире ЕКВ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором раунде Континентального кубка принимают участие лучшие дружины первого раунда и дуэты, представляющие восьмерку лидеров рейтинга ЕКВ, освобожденные от игры на раннем этапе розыгрыша олимпийских лицензий. Стало известно, что старты 2-го раунда Континентального Кубка ЕКВ по пляжному волейболу будут сыграны 14-17 мая 2020 года в Анталье, Мадриде и Бадене.

Белорусская мужская команда попала в группу В, которая проведет свои матчи в столице Испании (15-17 мая). Вместе с белорусами в восьмерке оказались дружины Испании, Норвегии, Германии, Финляндии, Чехии, Швеции и Украины.

Женская дружина Беларуси 14-17 мая в турецкой Анталье сыграет против команд Чехии, Финляндии, Польши, Греции, Сербии, Турции и Словении.

Борьбу за право продолжить спор за олимпийские лицензии поведут по пять лучших команд в каждом из октетов и сборные Нидерландов по праву принимающей стороны финального турнира, который состоится в Эйндховене. Его победители и получат путевки на Игры в Японии.-0-