Белорусские пловцы остались без наград на этапе КМ в Берлине

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13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены не смогли завоевать наград на пятом этапе Кубка мира по плаванию, который прошел 11-13 октября в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лучший результат среди белорусских атлетов показал Григорий Пекарский, заняв четвертое место на дистанции 50 баттерфляем (23,68 сек). На высшую ступень пьедестала почета поднялся пловец из США Майкл Эндрю - 23,22 сек. Серебряную награду завоевал венгр Себастьян Сабо (23,29 сек.). Бронзовая медаль на счету россиянина Андрея Жилкина (23,38 сек.).
На предыдущих этапах Кубка мира в Токио и Сингапуре белорусские пловцы завоевали две золотые и четыре бронзовые награды.-0-