Белорусские рефери рассудят матч "Брюгге" - "Манчестер Юнайтед" в 1/16 финала ЛЕ

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за участниками футбольной Лиги чемпионов стартовые матчи плей-офф проведут сегодня клубы Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый поединок 1/16 финала между бельгийским "Брюгге" и английским "Манчестер Юнайтед" рассудит бригада белорусских арбитров во главе с рефери ФИФА Алексеем Кульбаковым. Его ассистентами будут Дмитрий Жук и Олег Маслянко, резервный рефери - Денис Щербаков.

Из клубов стран бывшего СССР еврокубковый сезон продолжит только чемпион Украины донецкий "Шахтер", который сегодня примет в Харькове португальскую "Бенфику" из Лиссабона.

В остальных матчах 1/16 финала второго по рангу клубного континентального турнира сыграют:

"Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - "Зальцбург" (Австрия);

"Алкмаар" (Нидерланды) - ЛАСК (Линц, Австрия);

АПОЭЛ (Никосия, Кипр) - "Базель" (Швейцария);

"Байер" (Леверкузен, Германия) - "Порту" (Португалия);

"Вольфсбург" (Германия) - "Мальме" (Швеция);

"Вулверхэмптон" (Англия) - "Эспаньол" (Барселона, Испания);

"Копенгаген" (Дания) - "Селтик" (Глазго, Шотландия);

"Лудогорец" (Разград, Болгария) - "Интер" (Милан, Италия);

"Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Арсенал" (Лондон, Англия);

"Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - "Брага" (Португалия);

"Рома" (Италия) - "Гент" (Бельгия);

"Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - "Башакшехир" (Стамбул, Турция);

"Хетафе" (Испания) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды);

"Клуж" (Румыния) - "Севилья" (Испания).

Ответные поединки пройдут 27 февраля.

Игры 1/8 финала состоятся 12 и 19 марта, четвертьфиналы - 9 и 16 апреля, полуфиналы - 30 апреля и 7 мая, финальный поединок Лиги Европы пройдет 27 мая в Гданьске.-0-