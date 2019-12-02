Белорусские саблисты выиграли медали этапа молодежного Кубка Европы в Польше

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские саблисты Максим Пинчук и Кирилл Кирпичев выиграли медали этапа молодежного Кубка Европы (U-23), завершившегося в Сосновце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Максим Пинчук стал обладателем золота. По дороге к финалу он победил поляков Себастьяна Веха (15:10), Томаша Пытеля (15:12), Цезария Белецкого (15:11). В полуфинале Максим взял верх над еще одним спортсменом из Беларуси Кириллом Кирпичевым (15:11), а в решающем поединке с преимуществом в одно результативное действие выиграл у Матеуша Годлевского из Польши.

Кирилл Кирпичев до того, как проиграть в полуфинале и стать обладателем бронзы, выбил из турнирной борьбы представителей хозяев Франтишека Новака и Дамиана Лавриша (обе встречи - 15:13), Матеуша Кнеза (15:4) и Кшиштофа Качковского (15:11).

Что касается остальных представителей Беларуси, то Андрей Васько занял 11-е место, Евгений Коженевский стал 13-м, Владислав Шаймарданов - 21-м, Павел Курило - 23-м, Руслан Куприянов - 32-й, Артур Голойденко - 41-й. В турнире участвовали 50 саблистов из Беларуси, Польши, Чехии и Великобритании.

В женском турнире лучшая из белорусских саблисток Полина Сидорович заняла 20-е место. Ее соотечественница Алина Маргалик остановилась на 28-й позиции итогового протокола.

Победу праздновала полька Марта Пуда, которой компанию на пьедестале составили еще три представительницы хозяев турнира, серебряная медалистка Малгожата Козачук и ставшие бронзовыми призерами Ангелика Ватор и Сильвия Матушак.

Для белорусских мастеров клинка важными стартами в предстоящем сезоне станет чемпионат Европы по фехтованию, который с 16 по 21 июня 2020 года примет Минск, а также отборочные старты к Олимпиаде-2020.-0-